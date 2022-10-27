Епанчинцев о 5:2 с «Северсталью»: «Правильно сыграли в обороне, вратарь выручил. Позиционные атаки нужно улучшать»

прокомментировал победу в матче против (5:2).

«Хорошая командная победа. Только в первые 10 минут соперник больше владел инициативой. Уже из игры в игру не можем войти как полагается. Смогли перестроиться, забили голы, сыграли на сильных сторонах – атака с ходу.

Есть моменты, которые нужно улучшать – это позиционные атаки. Правильно сыграли в обороне и вратарь, когда нужно, выручил», – сказал главный тренер .