Епанчинцев о 5:2 с «Северсталью»: «Правильно сыграли в обороне, вратарь выручил. Позиционные атаки нужно улучшать»
Вадим Епанчинцев прокомментировал победу в матче против «Северстали» (5:2).
«Хорошая командная победа. Только в первые 10 минут соперник больше владел инициативой. Уже из игры в игру не можем войти как полагается. Смогли перестроиться, забили голы, сыграли на сильных сторонах – атака с ходу.
Есть моменты, которые нужно улучшать – это позиционные атаки. Правильно сыграли в обороне и вратарь, когда нужно, выручил», – сказал главный тренер «Амура».
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