Бенирс о дуэте с Райтом в «Сиэтле»: «Мы еще так молоды, но воодушевлены тем, что ждет нас впереди. Готовы к любым задачам»

Форвард сказал, что они с готовы к новым вызовам.

Второй номер драфта НХЛ-2021 и четвертый номер драфта-2022 составляют перспективную центральную ось команды.

«Мы оба еще так молоды, но воодушевлены тем, что ждет нас впереди. Мы готовы к любым задачам, которые будут поставлены перед нами.

Хорошо у нас получится или не очень, мы будем делать все вместе, так что будет весело.

Цель в хоккее – побеждать, ты всегда стремишься к этому. Я могу говорить за себя, но думаю, что Шейн сказал бы то же самое.

Мы просто собираемся сделать все возможное, чтобы выиграть как можно больше игр, выйти в плей-офф и, надеюсь, выиграть Кубок Стэнли», – сказал Бенирс.