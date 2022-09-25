Бенирс о дуэте с Райтом в «Сиэтле»: «Мы еще так молоды, но воодушевлены тем, что ждет нас впереди. Готовы к любым задачам»

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Форвард «Сиэтла» Мэттью Бенирс сказал, что они с Шейном Райтом готовы к новым вызовам. 

Второй номер драфта НХЛ-2021 и четвертый номер драфта-2022 составляют перспективную центральную ось команды. 

«Мы оба еще так молоды, но воодушевлены тем, что ждет нас впереди. Мы готовы к любым задачам, которые будут поставлены перед нами.

Хорошо у нас получится или не очень, мы будем делать все вместе, так что будет весело.

Цель в хоккее – побеждать, ты всегда стремишься к этому. Я могу говорить за себя, но думаю, что Шейн сказал бы то же самое.

Мы просто собираемся сделать все возможное, чтобы выиграть как можно больше игр, выйти в плей-офф и, надеюсь, выиграть Кубок Стэнли», – сказал Бенирс. 

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