Мальцев провел 1-й матч за «Колорадо» в сезоне: 2 хита, 3 из 3 на вбрасываниях и перехват за 5:54 с «Рейнджерс»
Михаил Мальцев провел 1-й матч за «Колорадо» в сезоне.
24-летний россиянин вышел на игру регулярного чемпионата с «Рейнджерс» (3:2 Б) в четвертом звене команды с Драйденом Хантом и Мартином Каутом.
Тройка получила мало игрового времени – 5:54 у Мальцева, 6:43 у Ханта, 4:49 у Каута.
Россиянин за это время успел применить 2 силовых приема, сделать перехват и выиграть 3 вбрасывания из 3.
В активе Мальцева в текущем сезоне 4 матча в АХЛ за «Колорадо Иглс» и 4 (0+4) очка.
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