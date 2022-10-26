Мальцев провел 1-й матч за «Колорадо» в сезоне: 2 хита, 3 из 3 на вбрасываниях и перехват за 5:54 с «Рейнджерс»

провел 1-й матч за «Колорадо» в сезоне.

24-летний россиянин вышел на игру регулярного чемпионата с (3:2 Б) в четвертом звене команды с и .

Тройка получила мало игрового времени – 5:54 у Мальцева, 6:43 у Ханта, 4:49 у Каута.

Россиянин за это время успел применить 2 силовых приема, сделать перехват и выиграть 3 вбрасывания из 3.

В активе Мальцева в текущем сезоне 4 матча в АХЛ за «Колорадо Иглс» и 4 (0+4) очка.