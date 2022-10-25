Мичков, Гуляев и Бут включены в категорию игроков, которых могут выбрать в первом раунде драфта-2023

Три российских хоккеиста могут быть выбраны в первом раунде драфта НХЛ-2023.

Центральное скаутское бюро подготовило первый в нынешнем сезоне рейтинг лучших молодых хоккеистов, которые будут доступны для следующего драфта.

Рейтинг был поделен на несколько категорий.

Категория «A» – это хоккеисты, которых могут быть выбраны на драфте в первом раунде. Из россиян ее получили трое: нападающие Даниил Бут ( ), (СКА), а также защитник («Авангард»). В этом списке также присутствуют Коннор Бедард, Адам Фантилли и Далибор Дворски.

В категорию «B» (возможен выбор во втором-третьем раундах) вошли нападающие Роман Канцеров ( ), Денис Малов, Тимур Муханов (оба – ), Егор Римашевский («Динамо» Москва), Александр Рыков ( ), Дмитрий Симашев («Локомотив»), Кирилл Свищев ( ), а также защитники Марио Паталаха ( Москва) и Иван Ремезовский ( ).