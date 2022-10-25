Мичков, Гуляев и Бут включены в категорию игроков, которых могут выбрать в первом раунде драфта-2023
Три российских хоккеиста могут быть выбраны в первом раунде драфта НХЛ-2023.
Центральное скаутское бюро подготовило первый в нынешнем сезоне рейтинг лучших молодых хоккеистов, которые будут доступны для следующего драфта.
Рейтинг был поделен на несколько категорий.
Категория «A» – это хоккеисты, которых могут быть выбраны на драфте в первом раунде. Из россиян ее получили трое: нападающие Даниил Бут («Локомотив»), Матвей Мичков (СКА), а также защитник Михаил Гуляев («Авангард»). В этом списке также присутствуют Коннор Бедард, Адам Фантилли и Далибор Дворски.
В категорию «B» (возможен выбор во втором-третьем раундах) вошли нападающие Роман Канцеров («Металлург»), Денис Малов, Тимур Муханов (оба – «Авангард»), Егор Римашевский («Динамо» Москва), Александр Рыков («Трактор»), Дмитрий Симашев («Локомотив»), Кирилл Свищев («Югра»), а также защитники Марио Паталаха («Динамо» Москва) и Иван Ремезовский (СКА).
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