Разин о поражении от «Адмирала»: «Северсталь» очечечко заслужила. У Серебрякова совести никакой нет – два раза нас обыграл»

дал комментарий после поражения от (1:2 Б).

– Вот у хоккеистов должна быть совесть, например, у .

Две недели с ним поработал, так психологически его настраивал, так его воспитывал. Он при мне первые победы тут одержал и взял нас два раза обыграл. Совести никакой нет (улыбается). Все это шутка, конечно.

По игре – я думаю, что мы провели хороший матч. Много времени провели в атаке. Соперник славится контратаками, у них и тактика такая.

Но голевую пропустили. Хорошо, что там еще были моменты, которые не пропустили. Поэтому в принципе очечечко заслужили. Едем дальше.

– Вновь погоня и достаточно красивая, если учитывать гол Гераськина. Мини-шедевр, можно сказать. Почему она не увенчалась успехом в концовке матча? Ведь предпосылки были в вашу пользу.

– Вы вопрос заранее приготовили? Я так хотел с вами после игры пообщаться. Мне кажется, я уже ответил на вопрос, рассказал все по игре.

Хорошо, что мы не нарвались еще на контратаки и не пропустили в конце. А так мы владели преимуществом. Погоня, догнали, сравняли, – сказал главный тренер «Северстали».