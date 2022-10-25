Кожевников об отставке Назарова: «Урок от Омска и Сочи – не деритесь в августе, оставляйте силы и эмоции на сезон!»
Александр Кожевников высказался об отставке Андрея Назарова из «Сочи».
– Что скажете о второй тренерской отставке сезона?
– Знаете, тут удивительная история. Перестановки в этом чемпионате произошли именно в тех командах, которые на предсезонке рубились между собой. Наверное, это урок от Омска и Сочи – не деритесь в августе, оставляйте силы и эмоции на сезон!
– Интересно ваше мнение по этой теме.
– Андрей Назаров – интересный специалист со своим лицом, у него большой опыт работы в КХЛ. Мне нравилось, как «Сочи» при нем выглядел в середине прошлого сезона – молодые, быстренькие ребята бежали в атаку, резво, с огнем в глазах. Была серия интересных побед.
К сожалению, закрепить эту серию не удалось. Летом практически все драчки с Омском южане начали проигрывать, характер куда-то ушел. Уже тогда промелькнула мысль, что у команды будут проблемы с настройкой, чемпионат это подтвердил.
Думал, что как раз Омск успешные драки сплотят, но этого не произошло, команда тоже выглядела внутренне разрозненной. По Дмитрию Рябыкину не скажу ничего нового. На тренера-новичка повесили 12-матчевый выезд, это, как говорится, не фэйр-плэй. Но последние матчи «Магнитки» показывают, что Рябыкин – тренер. И в новой ситуации Воробьев это первым понял.
– Что скажете о назначении в «Сочи» Сергея Светлова?
– Не раз говорил, что это один из наших недооцененных специалистов, игровик, чемпион. Он умеет работать с молодежью, голоден до игры, до эмоций. Уважаемому земляку достается неплохое кадровое наследство, он должен справиться, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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