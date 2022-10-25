Панин о переломе носа: «Радулов позвонил, извинился, сказал, что не хотел. Это хоккей, нормально все»

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Григорий Панин заявил, что Александр Радулов извинился перед ним за момент с переломом носа. 

Эпизод произошел в первом периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» (2:3), проходившем 22 октября. 

Хоккеист уфимского клуба потерял равновесие у лицевого борта, не удержавшись на коньках, Радулов прессинговал Панина и находился за его спиной, в этот момент Александр тоже оказался на льду, после чего защитник «Салавата Юлаева» ударился лицом о борт.

– Как самочувствие после травмы?

– Отлично все, просто нос сломал. А остальное все как обычно. Я по самочувствию посмотрел, смогу ли играть. У нас еще был день выходной. Проснулся, и все отлично было. Так, немного болела переносица. Руки, ноги целы – это самое главное. Нос – это не такая важная часть тела для хоккея.

– В маске как себя чувствуете?

– Давно не играл, лет с семнадцати. 20 лет прошло. Нормально дышится. Нужно немного привыкнуть, сейчас как раз время есть.

– Можете прокомментировать сам эпизод – это случайность?

– Это хоккей, нормально все. У меня тоже таких моментов много в жизни было. Кого-то обвинять я не буду. У меня конек тоже выскочил, и я упал. Это игровой момент, нет смысла обиды строить, еще столько игр. Радулов позвонил, извинился, сказал, что не хотел.

– Вы провели несколько хороших игр, набирали очки, немало блокировали. Как оцените себя?

– Я больше склонен не положительные качества оценивать. Все равно присутствуют ошибки. У меня с детства сформировалась такая психология, взятая от советских тренеров, – играть чисто и без ошибок. Например, в прошлой игре выход в ноль был. Больше думаю, как можно было этого момента избежать. Набрал очки и набрал, – сказал капитан «Салавата Юлаева»

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