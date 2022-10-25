Кессел провел 989-й матч в НХЛ подряд без пропусков и повторил рекорд Йэндла. Мог забить 400-й гол, но шайбу в ворота «Лифс» отменили

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Фил Кессел провел 989-й матч в НХЛ подряд без пропусков и повторил рекорд Кита Йэндла.

Форвард «Вегаса» принял участие в матче регулярного чемпионата против своей бывшей команды «Торонто» (3:1). 

Эта игра стала для него 989-й подряд без пропусков (в регулярках), начиная с 3 ноября 2009 года. Серия началась, когда Фил играл за «Лифс».

Кессел повторил рекорд защитника Кита Йэндла (989 матчей подряд без пропусков с марта 2009 по март 2022 года), чья серия прервалась из-за решения тогдашнего тренера «Филадельфии» Майка Йео отправить игрока в запас. 

В сегодняшнем матче 35-летний американец отметился результативной передачей. Он мог забить первый гол в сезоне (и 400-й в карьере), но шайба была отменена из-за офсайда. 

В 7 играх сезона у двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» 2 (0+2) очка. 

Кессел провел одну смену против «Детройта», продлив серию матчей подряд без пропусков, и уехал, чтобы не пропустить рождение ребенка

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