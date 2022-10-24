Овечкин, Капризов и Куликов – худшие по показателю полезности в НХЛ среди россиян в сезоне-2022/23

Овечкин, Капризов и Куликов – худшие среди россиян в по показателю полезности.

В 5 матчах сезона форвард «Миннесоты» набрал 8 (4+4) очков при полезности «минус 6».

На счету капитана 5 (2+3) баллов в 6 играх при полезности «минус 6».

Защитник Дмитрий Куликов также заработал показатель полезности «минус 6». В 6 играх он отметился 1 передачей.

Отметим, что худший показатель полезности в НХЛ на данный момент принадлежит Барретту Хэйтону из «Аризоны» – «минус 8».