Овечкин, Капризов и Куликов – худшие по показателю полезности в НХЛ среди россиян в сезоне-2022/23
Овечкин, Капризов и Куликов – худшие среди россиян в НХЛ по показателю полезности.
В 5 матчах сезона форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 8 (4+4) очков при полезности «минус 6».
На счету капитана «Вашингтона» Александра Овечкина 5 (2+3) баллов в 6 играх при полезности «минус 6».
Защитник «Анахайма» Дмитрий Куликов также заработал показатель полезности «минус 6». В 6 играх он отметился 1 передачей.
Отметим, что худший показатель полезности в НХЛ на данный момент принадлежит Барретту Хэйтону из «Аризоны» – «минус 8».
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