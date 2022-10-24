Миллер о болельщиках «Ванкувера»: «Хотят приходить на игру, тратить все деньги и бросать свое дерьмо на лед – это их дело»

резко выразился в адрес болельщиков «Ванкувера».

В прошлом матче «Кэнакс» на домашнем льду проиграли «Баффало» (1:5), а их серия поражений в чемпионате НХЛ продлилась до шести матчей подряд.

Один из болельщиков в конце третьего периода выбросил свое джерси «Ванкувера» на лед.

«Если они хотят бросать свое дерьмо на лед, это их дело. Если они хотят приходить на матчи, тратить все деньги и бросать джерси на лед, это их дело», – заявил Миллер.

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