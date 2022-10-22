Миллер о 5 поражениях «Ванкувера»: «Не думаю, что у нас проблемы. Мы движемся в верном направлении»

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Форвард Джей Ти Миллер высказался о неудачах «Ванкувера» в начале сезона НХЛ.

Клуб набрал 2 очка в 5 выездных играх, хотя во всех имел преимущество в счете (в первых четырех матчах – минимум в две шайбы).

«Мне не кажется, что у нас проблемы. Все не так плохо, позади лишь 5 матчей. И мы движемся в верном направлении, что бы там люди ни думали.

Мы по-настоящему верим в себя, у нас приподнятое настроение, и мы с нетерпением ждем завтрашнего матча, с нетерпением ждем возвращения домой. Настроение плохим не назвать.

Разумеется, порой были тяжелые моменты, но в конечном счете мы станем благодаря этому лишь сильнее», – заявил Миллер.

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