Тренер «Ак Барса» Бабенко: «Уверены, ребята выйдут на лед с огромным желанием взять реванш у «Металлурга», будут усердно работать»

Тренер высказался в преддверии матча против .

Игра состоится сегодня, 24 октября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

– Какие выводы были сделаны по итогам последнего «Зеленого дерби»?

– Разобрали игру, показали ребятам их ошибки, надеемся, они их учли. Мы говорили, что были вопросы по психологии – сейчас это удалось переломить.

Уверены, что сегодня ребята выйдут на лед с огромным желанием взять реванш у «Металлурга», будут усердно работать со стартового вбрасывания и до финальной сирены.

– Вторая игра с «Магниткой» менее чем за неделю, это способствует разбору соперника?

– При таком плотном календаре команды хорошо изучили друг друга. Здесь значительно возрастает цена ошибок: кто меньше их допустит, тот и одержит победу в матче.

– Планируются какие-то изменения в составе?

– Изменений практически нет, – сказал .