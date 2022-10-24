Тренер «Ак Барса» Бабенко: «Уверены, ребята выйдут на лед с огромным желанием взять реванш у «Металлурга», будут усердно работать»
Тренер «Ак Барса» высказался в преддверии матча против «Металлурга».
Игра состоится сегодня, 24 октября. Начало – в 17:00 по московскому времени.
– Какие выводы были сделаны по итогам последнего «Зеленого дерби»?
– Разобрали игру, показали ребятам их ошибки, надеемся, они их учли. Мы говорили, что были вопросы по психологии – сейчас это удалось переломить.
Уверены, что сегодня ребята выйдут на лед с огромным желанием взять реванш у «Металлурга», будут усердно работать со стартового вбрасывания и до финальной сирены.
– Вторая игра с «Магниткой» менее чем за неделю, это способствует разбору соперника?
– При таком плотном календаре команды хорошо изучили друг друга. Здесь значительно возрастает цена ошибок: кто меньше их допустит, тот и одержит победу в матче.
– Планируются какие-то изменения в составе?
– Изменений практически нет, – сказал Юрий Бабенко.
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