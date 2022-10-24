Генменеджер «Ак Барса»: «Шипачев – тонкий игрок. Под него нужно найти партнеров, тренеры этим занимаются»

Марат Валиуллин прокомментировал выступление и за «Ак Барс».

– У болельщиков очень много вопросов к Вадиму Шипачеву и Вячеславу Войнову. Это спад или затянувшаяся адаптация?

– Они оба выполняют много работы, и черновой, и атакующей – Слава постоянно бросает, у Вадима есть моменты в каждом матче. Он отдает передачи, создает шансы партнерам, это тонкий игрок. Под него нужно найти партнеров, тренеры этим занимаются.

Все будет хорошо, сезон еще длинный, мы на них рассчитываем, – сказал генеральный менеджер .