Генменеджер «Ак Барса»: «Шипачев – тонкий игрок. Под него нужно найти партнеров, тренеры этим занимаются»

Теги Ак Барс Вячеслав Войнов Марат Валиуллин КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Марат Валиуллин прокомментировал выступление Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова за «Ак Барс».

– У болельщиков очень много вопросов к Вадиму Шипачеву и Вячеславу Войнову. Это спад или затянувшаяся адаптация?

– Они оба выполняют много работы, и черновой, и атакующей – Слава постоянно бросает, у Вадима есть моменты в каждом матче. Он отдает передачи, создает шансы партнерам, это тонкий игрок. Под него нужно найти партнеров, тренеры этим занимаются.

Все будет хорошо, сезон еще длинный, мы на них рассчитываем, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса».

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