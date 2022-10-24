Дмитрий Кагарлицкий: «Идет нехорошая серия, «Ак Барсу» надо выбираться из нее. Нам нужны очки, победы»

Дмитрий Кагарлицкий поделился мыслями в преддверии матча против «Металлурга».

Игра состоится сегодня, 24 октября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

– Команда не очень удачно проводит первые периоды. Что нужно сделать, чтобы исправить эту статистику?

– Тренерский штаб даст задание перед игрой, нам же просто надо будет его выполнить, сыграть агрессивнее. Если все это выполним, то, думаю, добьемся положительного результата.

– «Металлург» лидирует в таблице конференции, это дополнительный раздражитель?

– Для нас каждая игра – это дополнительное раздражение, идет нехорошая серия, надо выбираться из нее. Нам нужны очки, победы. Команда сегодня выйдет заряженной.

– Многое зависит от поддержки болельщиков?

– Конечно. Дома была шикарная атмосфера, спасибо за поддержку. Надеюсь, сегодня наши болельщики тоже приедут. Нам нужна и важна ваша поддержка, а мы сделаем все, что зависит от нас, чтобы победить, – сказал нападающий «Ак Барса».

«Ак Барс» проиграл 7 из 8 последних матчей. Команда Знарка 10 игр подряд не выигрывает в основное время