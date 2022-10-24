Галак о Тарасове: «Вратарь «Коламбуса» просто переиграл меня. Я должен быть лучше в следующем матче»
Ярослав Галак высказался после матча против «Коламбуса» (1:5).
Вратарь «Рейнджерс» отбил 16 бросков из 21.
«Меня просто переиграл их вратарь.
Я должен быть лучше в следующей игре, и, надеюсь, в будущем я смогу помочь ребятам победить, набрать очки.
Сегодня я сыграл не лучшим образом», – сказал вратарь «Рейнджерс».
Ворота «Блю Джекетс» защищал Даниил Тарасов. Россиянин отразил 30 бросков из 31, одержав свою первую победу в чемпионатах НХЛ.
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