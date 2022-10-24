Галак о Тарасове: «Вратарь «Коламбуса» просто переиграл меня. Я должен быть лучше в следующем матче»

Теги Рейнджерс Коламбус Ярослав Галак НХЛ Даниил Тарасов 1999 Хоккей

Ярослав Галак высказался после матча против «Коламбуса» (1:5).

Вратарь «Рейнджерс» отбил 16 бросков из 21.

«Меня просто переиграл их вратарь.

Я должен быть лучше в следующей игре, и, надеюсь, в будущем я смогу помочь ребятам победить, набрать очки.

Сегодня я сыграл не лучшим образом», – сказал вратарь «Рейнджерс».

Ворота «Блю Джекетс» защищал Даниил Тарасов. Россиянин отразил 30 бросков из 31, одержав свою первую победу в чемпионатах НХЛ. 

Тарасов затащил в матче с «Рейнджерс»: 30 сэйвов и дебютная победа в НХЛ. У Чинахова – первый гол в сезоне

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные