Галак о Тарасове: «Вратарь «Коламбуса» просто переиграл меня. Я должен быть лучше в следующем матче»

высказался после матча против (1:5).

Вратарь «Рейнджерс» отбил 16 бросков из 21.

«Меня просто переиграл их вратарь.

Я должен быть лучше в следующей игре, и, надеюсь, в будущем я смогу помочь ребятам победить, набрать очки.

Сегодня я сыграл не лучшим образом», – сказал вратарь «Рейнджерс».

Ворота «Блю Джекетс» защищал . Россиянин отразил 30 бросков из 31, одержав свою первую победу в чемпионатах НХЛ.

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