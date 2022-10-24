Тарасов о 5:1 с «Рейнджерс»: «У «Коламбуса» был победный настрой. Мы сосредоточились на своей игре, чтобы показать лучший хоккей»
Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов прокомментировал победу в матче против «Рейнджерс» (5:1).
Россиянин отразил 30 бросков из 31, одержав свою первую победу в чемпионатах НХЛ.
«Скажу то, что сказал в своей речи в раздевалке: сегодня у всей команды был победный настрой.
Мы просто сосредоточились на своей игре, чтобы показать свой лучший хоккей. Мы сделали это», – сказал Тарасов.
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