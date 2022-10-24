Тарасов о 5:1 с «Рейнджерс»: «У «Коламбуса» был победный настрой. Мы сосредоточились на своей игре, чтобы показать лучший хоккей»

Вратарь прокомментировал победу в матче против (5:1).

Россиянин отразил 30 бросков из 31, одержав свою первую победу в чемпионатах .

«Скажу то, что сказал в своей речи в раздевалке: сегодня у всей команды был победный настрой.

Мы просто сосредоточились на своей игре, чтобы показать свой лучший хоккей. Мы сделали это», – сказал Тарасов.