Тарасов о 5:1 с «Рейнджерс»: «У «Коламбуса» был победный настрой. Мы сосредоточились на своей игре, чтобы показать лучший хоккей»

Теги Рейнджерс Коламбус НХЛ Даниил Тарасов 1999 Хоккей

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов прокомментировал победу в матче против «Рейнджерс» (5:1).

Россиянин отразил 30 бросков из 31, одержав свою первую победу в чемпионатах НХЛ.

«Скажу то, что сказал в своей речи в раздевалке: сегодня у всей команды был победный настрой.

Мы просто сосредоточились на своей игре, чтобы показать свой лучший хоккей. Мы сделали это», – сказал Тарасов.

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