Галлан об 1:5 с «Коламбусом»: «Рейнджерс» были медленными. Мы были на шаг позади соперника, проводившего вторую игру за два дня»
Главный тренер «Рейнджерс» подвел итоги матча с «Коламбусом» (1:5) в чемпионате НХЛ.
«Очевидно, мы были недостаточно хороши, если не сказать хуже. Мы были медленными. Мне не понравилась наша игра. Мне нравится, когда наша команда играет агрессивно, в форчекинг, но я этого практически не увидел.
Думаю, по ходу всего матча мы были на шаг позади соперника, который проводил вторую игру за два дня, и это вызывает разочарование. Скорость, что мы показали сегодня, никуда не годится», – сказал Жерар Галлан.
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