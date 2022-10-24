Галлан об 1:5 с «Коламбусом»: «Рейнджерс» были медленными. Мы были на шаг позади соперника, проводившего вторую игру за два дня»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:5) в чемпионате .

«Очевидно, мы были недостаточно хороши, если не сказать хуже. Мы были медленными. Мне не понравилась наша игра. Мне нравится, когда наша команда играет агрессивно, в форчекинг, но я этого практически не увидел.

Думаю, по ходу всего матча мы были на шаг позади соперника, который проводил вторую игру за два дня, и это вызывает разочарование. Скорость, что мы показали сегодня, никуда не годится», – сказал .