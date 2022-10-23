Тренер «Куньлуня»: «Хотим играть, как боксировал Мохаммед Али: один бросок, но точно в цель»

Грег Айэленд высказался после матча против (2:3).

«Сегодня у нас были сложности с тем, чтобы придерживаться нашей системы игры. Были проблемы с контролем шайбы. Не хватило стабильности.

Обидно проигрывать за 29 секунд до конца основного времени.

У нас нет задачи нанести большое количество бросков. Мы хотим играть, как боксировал Мохаммед Али: чтобы один бросок, но точно в цель», – сказал главный тренер .