Тренер «Куньлуня»: «Хотим играть, как боксировал Мохаммед Али: один бросок, но точно в цель»

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Грег Айэленд высказался после матча против «Торпедо» (2:3).

«Сегодня у нас были сложности с тем, чтобы придерживаться нашей системы игры. Были проблемы с контролем шайбы. Не хватило стабильности.

Обидно проигрывать за 29 секунд до конца основного времени.

У нас нет задачи нанести большое количество бросков. Мы хотим играть, как боксировал Мохаммед Али: чтобы один бросок, но точно в цель», – сказал главный тренер «Куньлуня».

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