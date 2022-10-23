«Задайте вопрос, который имеет смысл». Тренер «Куньлуня» – журналисту после 2:3 от «Торпедо»
Грег Айэленд выразил недовольство вопросом журналиста после поражения от «Торпедо» (2:3).
– Только ли удачи не хватило вам в этом матче?
– Задайте мне вопрос, который имеет смысл.
Мы проиграли за 29 секунд до конца. Вы спрашиваете, чего нам не хватало? Это был трудный матч, они получили большинство за минуту до конца игры. Задайте хороший вопрос!
Спасибо, – сказал главный тренер «Куньлуня», после чего покинул флэш-зону.
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