Пайгин о 4:3 с «Северсталью»: «Авангард» приходит в себя, надо показывать характер. Сделали все возможное»

Зият Пайгин высказался после матча против «Северстали» (4:3).

– Первый период великолепно сыграли, давили соперника. Во втором немного отпустили, стали играть более осторожно, аккуратно – пропустили два гола. В третьем собрались и переломили ход игры. Все молодцы, с победой, двигаемся дальше.

– Расскажи про свою шайбу?

– Это работа всего звена. Двое ребят перед воротами стояли, хорошие передачи и бросок – вроде даже кто-то подправил, если мне не изменяет память.

– Не было неприятного чувства, когда дважды сравняли счет, что может повториться ситуация, как в матче с «Адмиралом»?

– Нет, потихоньку уже приходим в себя. Надо уже переламывать, показывать свой характер. Команда сделала все возможное. Такого чувства не было, наоборот – только себя заводили в раздевалке. Позитив, агрессия, энергия, – сказал защитник «Авангарда».