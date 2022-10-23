Дамир Шарипзянов: «Без слез в таблицу не взглянешь. Но «Авангард» работает, еще много матчей впереди, чтобы выровнять ситуацию»

прокомментировал победу в матче против (4:3).

«Хорошо вышли, здорово первый период сыграли. Перед вторым нас предупреждали, что они сильно проводят вторые отрезки, но все равно почему-то допустили ошибки, я схватил глупое удаление, которое привело к голу. Но классно, что в итоге довели до победы. Буше, как всегда, своим прекрасным броском все решил, красавец.

Проблемы со вторым периодом? Удаления, дисциплина, это все складывается, нельзя так играть. Но еще времени до плей-офф много, будем исправляться. Бывает, что поглядываю в таблицу, понимаю, в какой мы ситуации – без слез туда не взглянешь, в эту таблицу. Но мы работаем, еще много матчей впереди, чтобы выровнять ситуацию. Через это пройдем, и, когда поднимемся выше, это даст нам хороший импульс.

Да, в конце второго периода самоотверженно принял бросок, попало в то место, куда всегда попадает, между коньком и щитком. Болевой шок был, да и сейчас ноет, пойду морозить вот.

Тренер по защитникам Вячеслав Уваев еще только вливается в коллектив, осваивается на лавке. Сегодня все было спокойно на лавке, без паники.

12 тысяч зрителей пришло? Да, было реально много народа. Спасибо омским болельщикам, наверное, стоит извиниться за такое выступление, но уверяю, каждый из нас работает и костьми ложится, чтобы выигрывать игры», – сказал защитник .

На данный момент клуб занимает девятое место в таблице Востока.