Пойл – 1-й генменеджер в истории НХЛ, чьи команды провели 3000 матчей

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Дэвид Пойл – 1-й генменеджер в истории НХЛ, чьи команды провели 3000 матчей.

Сегодня его «Нэшвилл» уступил «Филадельфии» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ. 

72-летний специалист работает генеральным менеджером в НХЛ уже 40 лет подряд. 

В 1982 году он занял эту должность в «Вашингтоне», а после ухода оттуда в 1997 году сразу же получил работу в «Предаторс» – новом клубе лиги на тот момент. 

В топ-5 среди генменеджеров по числу матчей входят также Глен Сатер (2700), Лу Ламорелло («Айлендерс», 2679, продолжает карьеру), Гарри Синден (2234) и Клифф Флетчер (2055). 

Среди действующих менеджеров 3-е место занимает Кен Холланд из «Эдмонтона» (1902). 

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