Пойл – 1-й генменеджер в истории НХЛ, чьи команды провели 3000 матчей

Дэвид Пойл – 1-й генменеджер в истории , чьи команды провели 3000 матчей.

Сегодня его уступил «Филадельфии» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

72-летний специалист работает генеральным менеджером в НХЛ уже 40 лет подряд.

В 1982 году он занял эту должность в , а после ухода оттуда в 1997 году сразу же получил работу в «Предаторс» – новом клубе лиги на тот момент.

В топ-5 среди генменеджеров по числу матчей входят также Глен Сатер (2700), («Айлендерс», 2679, продолжает карьеру), Гарри Синден (2234) и Клифф Флетчер (2055).

Среди действующих менеджеров 3-е место занимает из «Эдмонтона» (1902).