Пойл – 1-й генменеджер в истории НХЛ, чьи команды провели 3000 матчей
Дэвид Пойл – 1-й генменеджер в истории НХЛ, чьи команды провели 3000 матчей.
Сегодня его «Нэшвилл» уступил «Филадельфии» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
72-летний специалист работает генеральным менеджером в НХЛ уже 40 лет подряд.
В 1982 году он занял эту должность в «Вашингтоне», а после ухода оттуда в 1997 году сразу же получил работу в «Предаторс» – новом клубе лиги на тот момент.
В топ-5 среди генменеджеров по числу матчей входят также Глен Сатер (2700), Лу Ламорелло («Айлендерс», 2679, продолжает карьеру), Гарри Синден (2234) и Клифф Флетчер (2055).
Среди действующих менеджеров 3-е место занимает Кен Холланд из «Эдмонтона» (1902).
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