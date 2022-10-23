Защитник минского «Динамо» Лалонде за драку с Елесиным дисквалифицирован на 1 матч
Защитник минского «Динамо» Шон Лалонде дисквалифицирован на 1 матч за драку с Елесиным.
Во вчерашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (5:2) канадец подрался с защитником ярославцев Александром Елесиным.
«В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ: «Наказанный вторым и каждым последующим Большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора получает одну игру дисквалификации и индивидуальный штраф».
Таким образом защитник минского «Динамо» Шон Лалонде автоматически пропустит ближайший матч», – говорится на официальном сайте КХЛ.
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