Защитник минского «Динамо» Лалонде за драку с Елесиным дисквалифицирован на 1 матч

Теги Локомотив драки Динамо Минск КХЛ Шон Лалонде Александр Елесин Хоккей

Защитник минского «Динамо» Шон Лалонде дисквалифицирован на 1 матч за драку с Елесиным.

Во вчерашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (5:2) канадец подрался с защитником ярославцев Александром Елесиным

«В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ: «Наказанный вторым и каждым последующим Большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора получает одну игру дисквалификации и индивидуальный штраф».

Таким образом защитник минского «Динамо» Шон Лалонде автоматически пропустит ближайший матч», – говорится на официальном сайте КХЛ. 

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