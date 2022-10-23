Самсонов – 3-й вратарь в истории «Торонто», начавший в клубе с 4 побед

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Илья Самсонов – 3-й вратарь в истории «Торонто», начавший в клубе с 4 побед.

Сегодня россиянин отразил 30 бросков из 31 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1). 

У Самсонова, проводящего дебютный сезон за «Лифс», стало 4 победы в 4 матчах (93,8% отраженных бросков, коэффициент надежности 1,73).

Ранее в канадском клубе так начинали только 2 вратаря – Фрэнк Маккул (всего 6 побед подряд в сезоне-1944/45) и Дэмиан Роудс (6 побед, 1990/91 и 1993/94). 

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