У Меркулова 4 шайбы в 3 играх сезона за фарм «Бостона» в АХЛ

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Форвард системы «Бостона» Георгий Меркулов сделал дубль в матче АХЛ с «Бриджпортом».

Две шайбы 22-летнего россиянина не спасли «Провиденс» от поражения в матче с фармом «Айлендерс» (4:5 ОТ). Его признали 2-й звездой встречи. 

В 3 матчах сезона АХЛ у Меркулова стало 4 (4+0) очка при полезности «+3». 

В прошлом сезоне форвард выступал в NCAA за команду университета Огайо. В 36 матчах он набрал 34 (20+14) очка.

В России Георгий занимался в системе СКА, а также играл за «Капитан» в МХЛ и за «Тамбов» в ВХЛ.

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