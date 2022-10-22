У Меркулова 4 шайбы в 3 играх сезона за фарм «Бостона» в АХЛ

Форвард системы сделал дубль в матче с .

Две шайбы 22-летнего россиянина не спасли от поражения в матче с фармом «Айлендерс» (4:5 ОТ). Его признали 2-й звездой встречи.

В 3 матчах сезона АХЛ у Меркулова стало 4 (4+0) очка при полезности «+3».

В прошлом сезоне форвард выступал в NCAA за команду университета Огайо. В 36 матчах он набрал 34 (20+14) очка.

В России Георгий занимался в системе СКА, а также играл за «Капитан» в МХЛ и за «Тамбов» в ВХЛ.