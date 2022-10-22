Айэленд о «Куньлуне»: «Прогрессируем по ходу сезона, но до сих пор играем в три звена – это опасно. Смотрим, как можем усилиться»

Главный тренер подвел итоги матча со СКА (2:3).

– Обидное поражение, очень сложный и напряженный матч – в таких обидно проигрывать. Надо отдать должное ребятам, они сегодня очень старались, горжусь ими. Конечно, расстроены, что проиграли, но была проделана хорошая работа.

– Почему ваша команда свои лучшие матчи выдает против команд, которые существенно превосходят вас по классу?

– Команда прогрессирует по ходу сезона, становится лучше, входит в свою оптимальную форму. Тем не менее мы до сих пор играем в три звена – это опасно. Но в каждом матче ребята честно отдаются по полной, стараются и делают все, что от них зависит.

Достаточно сложно на очень высоком уровне играть матч за матчем. Определенная ротация у нас будет, плюс работа над составом до сих пор ведется, мы смотрим, как можем усилиться.

– Сегодня вы показали хорошую игру, но тем не менее не можете выбраться со дна таблицы. В чем причина?

– Если вспомнить «Куньлунь» прошлого года, то команда действительно была внизу таблицы. Даже в какой-то момент, насколько я помню, потерпела 22 поражения подряд. Я не знаю, какие проблемы были у той команды – меня здесь не было.

По этому сезону скажу так: прогресс занимает определенное время, так что мы в процессе. Как я уже сказал, работа над составом все еще ведется. Плюс у нас была довольно скомканная предсезонная подготовка – это тоже оставило свой след.

Но совершенно точно сейчас мы не в конце таблицы, а где-то ближе к середине. Это уже что-то, и, если быть честным, то нам не хватает стабильности. Нужно, чтобы все ребята работали постоянно, сейчас в каких-то моментах этого чуть-чуть не хватает. Будем работать над этим и стараться исправлять, – сказал Грег Айэленд.