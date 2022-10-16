Грег Айэленд: «ЦСКА, «Спартак», «Динамо» – невероятные соперники с большой историей. В Северной Америке эти названия на слуху»

Грег Айэленд подвел итоги матча со «Спартаком» (3:0).

«Превосходную работу провел наш вратарь. Но мы пропустили большое количество бросков, которые могли заблокировать. К тому же стоит поработать над владением шайбы.

Сегодня ребята старались, сражались до последнего, старались сделать все, что от них зависело. В первом периоде, особенно в самом начале, сыграли недостаточно быстро, говорили с командой об этом в перерыве. Дальше подтянулись, стало лучше.

Мы знаем, насколько силен , было важно выиграть у этой команды. сказал, что Джарасик выиграл этот матч? Позволю себе немного не согласиться. Я всегда говорю, что один вратарь выиграть матч не может. Он может выиграть время, но кто-то должен и забивать, чтобы побеждать. Да, сегодня Джарасик был лучшим игроком, но вся команда постаралась, чтобы выиграть.

Вне зависимости от результата, я думаю, что можно играть лучше. Мы хотим больше требовать от себя, от команды – тем более, что сезон это марафон, а не спринт. Мы находимся в очень сложной конференции, здесь невероятные соперники с большой историей – , «Спартак», . Каждый матч против таких команд – большой и интересный вызов.

Перед тем, как я приехал в , даже мои родители спрашивали, смогу ли я сыграть здесь против этих команд. Так что и в Северной Америке эти названия на слуху», – сказал главный тренер «Куньлуня».