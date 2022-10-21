Сергей Гимаев-младший: «Игра ЦСКА перевернулась после поражения от СКА. Этот матч вернул им уверенность в своих силах»

Сергей Гимаев-младший поделился ожиданиями от матча между и «Автомобилистом».

Игра состоится сегодня, 21 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Я думаю, что ЦСКА – фаворит сегодняшней встречи. Вообще, я бы отметил, что игра ЦСКА перевернулась после домашнего поражения от СКА, когда подопечные показали свой лучший хоккей.

Достаточно сложно достать все из себя после чемпионского сезона. Мы видели, что не все у ЦСКА удавалось. Возникали даже вопросы по самоотдаче и мотивации, синдром чемпионского сезона. Игра со СКА вернула им уверенность в своих силах.

Поэтому в данной паре я отдам предпочтение ЦСКА. Кроме того, у много травмированных. Да Коста уже играет, но другие ребята пока что в лазарете. У уральского клуба есть кадровые проблемы. Вратарский вопрос у армейцев открыт, скажется он в плей-офф», – сказал бывший защитник клубов .