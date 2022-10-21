Сергей Гимаев-младший: «Игра ЦСКА перевернулась после поражения от СКА. Этот матч вернул им уверенность в своих силах»
Сергей Гимаев-младший поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Автомобилистом».
Игра состоится сегодня, 21 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.
«Я думаю, что ЦСКА – фаворит сегодняшней встречи. Вообще, я бы отметил, что игра ЦСКА перевернулась после домашнего поражения от СКА, когда подопечные Сергея Федорова показали свой лучший хоккей.
Достаточно сложно достать все из себя после чемпионского сезона. Мы видели, что не все у ЦСКА удавалось. Возникали даже вопросы по самоотдаче и мотивации, синдром чемпионского сезона. Игра со СКА вернула им уверенность в своих силах.
Поэтому в данной паре я отдам предпочтение ЦСКА. Кроме того, у «Автомобилиста» много травмированных. Да Коста уже играет, но другие ребята пока что в лазарете. У уральского клуба есть кадровые проблемы. Вратарский вопрос у армейцев открыт, скажется он в плей-офф», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.
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