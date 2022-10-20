Роман Ротенберг: «Газпром» и Миллер поддерживают СКА, поэтому очень важно выигрывать. Нужно улучшить детали»

высказался о поддержке со стороны «Газпрома» после игры с .

– Очень серьезно готовились, тренировались. Работали над ошибками. Первые десять минут сыграли на высоком уровне, но потом по непонятным для меня причинам отошли от нашей игры и подарили подарки сопернику. Перестали отдавать лишние пасики.

Хорошая командная победа. Благодарны болельщикам, которые нас поддерживали. Они давали нам дополнительную энергию. Есть над чем работать, готовимся к следующей игре.

– Над чем конкретно нужно работать?

– Нужно не привозить себе голы и играть по нашей системе. Наша задача – добиться того, чтобы ребята все 60 минут играли по нашей системе, друг за друга. Зачем делать подарки сопернику?

В нас верят наше руководство и спонсоры. Компания «Газпром» и Алексей Борисович Миллер поддерживают нас, поэтому очень важно выигрывать. Нужно улучшить детали.

Нас разбирают. Все команды сильные. Мы работаем, будем завтра тренироваться и исключать ошибки. Нет предела совершенству, – сказал главный тренер .