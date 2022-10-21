Федор Канарейкин: «Многие игроки КХЛ не умеют кататься. Российскому хоккею не хватает качества, лидеры подсдали»

поделился мнением о качестве игры в .

«Современному российскому хоккею не хватает качества. Мастерство сегодня усреднилось, лидеры, которые были лицом лиги, подсдали.

Конечно, я могу отметить Хайруллина в Санкт-Петербурге, Глотова – он очень хорошо начал сезон, но все-таки, к сожалению, это единичные случаи. Еще хочу отметить, что просели мы и в подготовке в коньках – действительно хуже стали кататься.

Школа СССР – это первоклассное катание, и на этом аспекте мы в те времена концентрировались. А сейчас многие игроки не умеют кататься – защитники не могут правильно подойти, подстроиться и верно войти в контакт. Этот момент тоже серьезный и на него нужно обращать внимание», – считает заслуженный тренер России.