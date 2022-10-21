Скобрев о диссертации на тему духовности и гражданской позиции в спорте: «В хоккее и фигурном катании стараюсь воспитывать не только спортсменов, но и граждан России»
Иван Скобрев старается воспитывать не только спортсменов, но и граждан России.
– Летом 2014-го вы защитили кандидатскую диссертацию, тема которой сегодня звучит как никогда актуально: «Духовность личности российского спортсмена как показатель его гражданской позиции». Используете на практике что-то из своей научной работы?
– Пытаюсь привить и своим детям, и своим ученикам приверженность человеческим ценностям. Независимо от того, каких успехов они добьются в спорте, прежде всего, они должны стать хорошими людьми.
Почерпнул много полезного, работая над диссертацией.
Работая и в хоккее, и в фигурном катании, стараюсь воспитывать не только спортсменов, но и граждан нашей страны, – сказал призер Олимпиады-2010 по конькобежному спорту, сейчас работающий тренером по ОФП в академии Евгения Плющенко.
Ранее Скобрев работал тренером по ОФП в клубах КХЛ – «Барысе» и московском «Динамо».
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