1-й номер драфта-2022 Слафковски забросил 1-ю шайбу в НХЛ. Он самый молодой словак в истории с голом в лиге
1-й номер драфта НХЛ-2022 Юрай Слафковски забросил 1-ю шайбу в НХЛ.
18-летний нападающий «Монреаля» отличился в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (6:2) и стал его первой звездой.
Словак проводил свою 5-ю игру в НХЛ. Сегодня игрок (14:26, полезность «+1») нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием и получил 2 минуты штрафа.
Слафковски (18 лет 204 дня) стал 4-м в списке самых молодых авторов гола в истории «Канадиенс». Он уступил Марио Трамбле (18 лет 75 дней), Йеспери Котканиеми (18 лет 118 дней) и Клоду Лемье (18 лет 141 день).
При этом он стал самым молодым игроком из Словакии с голом в лиге, опередив Мариана Габорика (18 лет 235 дней).
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