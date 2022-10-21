1-й номер драфта-2022 Слафковски забросил 1-ю шайбу в НХЛ. Он самый молодой словак в истории с голом в лиге

1-й номер драфта НХЛ-2022 Юрай Слафковски забросил 1-ю шайбу в НХЛ.

18-летний нападающий отличился в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (6:2) и стал его первой звездой.

Словак проводил свою 5-ю игру в НХЛ. Сегодня игрок (14:26, полезность «+1») нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием и получил 2 минуты штрафа.

Слафковски (18 лет 204 дня) стал 4-м в списке самых молодых авторов гола в истории «Канадиенс». Он уступил Марио Трамбле (18 лет 75 дней), (18 лет 118 дней) и (18 лет 141 день).

При этом он стал самым молодым игроком из Словакии с голом в лиге, опередив (18 лет 235 дней).