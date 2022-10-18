Капризов набрал «минус 8» в 3 матчах на старте – худший результат в НХЛ. У Зукарелло «минус 7»

набрал «минус 8» в 3 матчах на старте – худший результат в .

Российский форвард «Миннесоты» возглавляет текущий антирейтинг полезности в лиге.

Отметим, что в топ-4 входят в общей сложности 3 игрока «Уайлд» – еще форвард («минус 7») и защитник Юнас Брудин («минус 6»).

Компанию им составляет форвард («минус 6»).

Парадокс Капризова: положил дубль «Колорадо», но «-3» в полезности (в сезоне «-8» – худший в лиге)