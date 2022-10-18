Ишматов о капитанстве в «Миннесоте»: «Капризову еще рановато. Нужно показать становление самого себя и отыграть лет 10-12, а может и 15»

Рафаил Ишматов высказался о том, стоит ли Кириллу Капризову претендовать на статус капитана.

«Не думаю, что статус капитана повлияет на Кирилла. Вместе со статусом идет и ответственность. Это лишние хлопоты для него.

И зачем? Обычно капитан – это игрок постарше, с опытом, который отыграл в «Миннесоте» большой отрезок времени.

Кириллу еще это рановато. Ему нужно показать становление самого себя и отыграть лет 10-12, а может и 15», – сказал заслуженный тренер России.