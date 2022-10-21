Епанчинцев о 3:2 с «Витязем» после 5 поражений кряду: «Победа была необходима «Амуру» как воздух»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:2).

Хабаровчане прервали серию из 5 поражений.

– Нам эта победа была необходима как глоток воздуха. Важно было победить в психологическом плане. Не всегда при хорошей игре мы добивались положительного результата.

Сегодня была не самая выразительная игра в атаке. Но смогли забить хорошие, простые голы. Набросили и добили – это то, что необходимо нам сейчас. Сделали акцент на быстрый хоккей. Старались прессинговать соперника в их зоне.

Омолодились, освежили команду. Ребята заслужили эту победу за счет работы, самоотверженности. Заблокировали 17 бросков – это важный компонент игры.

– Оцените игру дебютантов Маклозяна и Гребенкина?

– Молодые мальчишки влились в наш коллектив. Конечно, где-то могли сыграть и лучше. Виден потенциал. Думаю, эти игроки будут добавлять от игры к игре, – сказал .