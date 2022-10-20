Роман Скворцов: «Отвечаем на вопросы зрителям, которым далеко за 60: «Когда «Спартак» станет чемпионом хоккейным?» Ну, вы до этого не доживете»

Теги Спартак КХЛ Кубок Гагарина Роман Скворцов Матч ТВ Хоккей

Роман Скворцов рассказал об ответе на вопрос о том, когда хоккейный «Спартак» станет чемпионом.

«Отвечаем на вопросы зрителям, которым далеко за 60.

Даем острые ответы на вопрос: «Когда «Спартак» станет чемпионом хоккейным?» Ну, вы до этого не доживете.

В общем, много разного было на таких встречах», – сказал комментатор «Матч ТВ» и хоккеист команды «Российская пресса», которая прибыла во Владивосток для проведения товарищеских матчей и мастер-классов. 

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