Перевалов о «Куньлуне»: «Это как бы клуб АХЛ в КХЛ, здесь закладывается чемпионский характер. В России праворукие играют слева, а в Северной Америке и у нас – справа»
Александр Перевалов поделился впечатлениями от выступления в «Куньлуне».
– Как вы себя чувствуете в китайской команде? Насколько она отличается от наших?
– Действительно отличается, и для меня это классный опыт. Это как бы клуб АХЛ, который выступает в России. По стилю и тактике это североамериканская команда. И менталитет у нее такой же.
– Чем отличается менталитет?
– Вот главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин говорит, что в команде обязательно должен быть характер чемпиона, победителя. В «Куньлуне» – то же самое, здесь закладывается чемпионский характер. Ну, а самое банальное – в России праворукий хоккеист играет слева, а в Северной Америке и «Куньлуне» – справа.
– Кухня в команде китайская?
– Я не особый ее любитель, больше по русской, по маминой кухне. Палочками есть умею, но предпочитаю пользоваться вилкой, – сказал форвард «Куньлуня».
Перевалов играет за «Куньлунь» на правах аренды из «Локомотива».
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