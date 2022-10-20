поделился впечатлениями от выступления в .

– Как вы себя чувствуете в китайской команде? Насколько она отличается от наших?

– Действительно отличается, и для меня это классный опыт. Это как бы клуб , который выступает в России. По стилю и тактике это североамериканская команда. И менталитет у нее такой же.

– Чем отличается менталитет?

– Вот главный тренер «Локомотива» говорит, что в команде обязательно должен быть характер чемпиона, победителя. В «Куньлуне» – то же самое, здесь закладывается чемпионский характер. Ну, а самое банальное – в России праворукий хоккеист играет слева, а в Северной Америке и «Куньлуне» – справа.

– Кухня в команде китайская?

– Я не особый ее любитель, больше по русской, по маминой кухне. Палочками есть умею, но предпочитаю пользоваться вилкой, – сказал форвард «Куньлуня».

Перевалов играет за «Куньлунь» на правах аренды из .