Федоров о «Куньлуне»: «Наслаждаюсь матчами против этой команды, она знает, как играть в хоккей»

прокомментировал победу в матче против (5:1).

– Хорошая, быстрая игра, мы всегда этого ожидаем от «Куньлуня». Наших ребят с победой. Правильно сыграли. Были шероховатости в игре, но коллективно мы сделали шаг вперед.

Парни прониклись теми важными вещами, которые диктует сегодняшний хоккей. И в плане игры с шайбой, и без нее. Рад за наших молодых игроков, они показали хороший уровень.

Лично я всегда наслаждаюсь играми против этой команды, она знает, как играть в хоккей. Думаю, матч всем понравился.

– Дальше будете так же активно использовать Дмитрия Гамзина и Артема Дуду?

– Рано еще о чем-то говорить, но ребята молодцы. Они не просто так попали в состав, а прошли подготовку с нашей командой. Их рабочая этика позволила попасть в состав. Опыт, который они получили, важен как для них, так и для нашей команды. Глубину состава и конкуренцию внутри коллектива никто не отменял. С оптимизмом смотрю на их будущее.

– Александр Шарыченков снова не попал в заявку. Означает ли это, что он близок к уходу из клуба?

– Нет, не означает. Саша восстанавливается после травмы.

– Снова разделили Светлакова и Соркина. Почему так решили?

– Да, парни неплохо смотрятся, это давно понятно. Поэтому решили посмотреть и другие сочетания. Сезон длинный, всем надо развиваться. Есть мысли в этом направлении, и для всех полезно сыграть друг с другом.

– Карнаухов играет с Григоренко, чтобы оттягиваться на себя часть обязанностей центрального нападающего?

– В идеале, наверное, мне бы этого хотелось. Павел все-таки центральный нападающий, с успехом играет и на краю. Это неплохая история, когда он помогает в обороне Мише. Я рад за эту связку, – сказал главный тренер .