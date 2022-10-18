Форвард «Куньлуня» Йип о рекорде Ягра: «Неловко быть упомянутым рядом с легендой. Это здорово для развития программы китайского хоккея»

высказался о том, что превзошел один из рекордов Яромира Ягра.

– Тебя называют «Капитан Китай» – это отсылка к популярному герою кинокомиксов «Капитану Америке». Как ты к этому относишься?

– Это очень здорово! Я рад быть одним из лидеров команды и представлять сборную Китая в КХЛ.

Классно, что нам удалось сыграть на Олимпиаде – там я получил незабываемые впечатления и эмоции.

Надеюсь, что скоро мы вернемся в Китай после того, как снимут все ковидные ограничения. Я очень признателен за то, что могу представлять Китай и «Куньлунь» в КХЛ.

– Матч с «Северсталью» стал для тебя особенным. Ты вписал свое имя в историю КХЛ. Твоя серия из 6 матчей с заброшенными шайбами стала рекордной для игроков 37+! До этого достижение принадлежало легендарному , его серия длилась 5 матчей. Насколько ты счастлив и воодушевлен этим рекордом?

– У Ягра столько рекордов, что мне кажется, что об этом он даже не знает!

С точки зрения развития программы китайского хоккея это здорово, но мне неловко быть упомянутым в одном контексте с такой легендой, как Яромир Ягр. Но повторюсь, для развития китайского хоккея это очень-очень круто! – сказал нападающий «Куньлуня».

Форвард «Куньлуня» Йип побил рекорд Ягра. Он стал 1-м игроком, забившим в 6 матчах КХЛ подряд в возрасте 37+ лет