Сергей Толчинский: «Авангарду» надо серьезнее относиться к моментам и не полагаться на какую-то фортуну»
Сергей Толчинский высказался после матча против «Трактора» (0:1).
– Тяжело выиграть матч, когда ты не забиваешь. Поэтому нужно забрасывать шайбы. Просто надо серьезнее относиться к моментам и не полагаться на какую-то фортуну.
– Впереди у «Авангарда» домашняя серия. Настрой на нее будет серьезным?
– В Омске всегда классная атмосфера, почти каждая игра солд-аут и нам надо выигрывать, чтобы радовать болельщиков. Будем стараться побеждать в этой серии.
– Болельщики выбрали вас в состав на Матч звезд КХЛ. Для вас это важно?
– Это просто приятно, – сказал нападающий «Авангарда».
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