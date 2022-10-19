Сергей Толчинский: «Авангарду» надо серьезнее относиться к моментам и не полагаться на какую-то фортуну»

высказался после матча против (0:1).

– Тяжело выиграть матч, когда ты не забиваешь. Поэтому нужно забрасывать шайбы. Просто надо серьезнее относиться к моментам и не полагаться на какую-то фортуну.

– Впереди у домашняя серия. Настрой на нее будет серьезным?

– В Омске всегда классная атмосфера, почти каждая игра солд-аут и нам надо выигрывать, чтобы радовать болельщиков. Будем стараться побеждать в этой серии.

– Болельщики выбрали вас в состав на Матч звезд КХЛ. Для вас это важно?

– Это просто приятно, – сказал нападающий «Авангарда».