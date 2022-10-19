Илья Проскуряков: «В «Тракторе» никто ерундой не занимается. Работа, которую мы проделываем, не должна пройти зря»

Илья Проскуряков подвел итоги матча с «Авангардом» (1:0).

35-летний голкипер «Трактора» отразил все 27 бросков по своим поротам, сделав 3-й шатаут в сезоне.

– Отличные впечатления от матча, потому что это победа. Мы добились того, чего хотели, и выиграли.

– Для вас это уже третий «сухарь» в сезоне. Это важный момент?

– Я больше думал не о «сухаре», а том, чтобы вторую подряд победу одержать, – это момент был гораздо важнее. «Трактор» провел уже 20 матчей, а двух побед кряду до этого еще не было.

– Можно сказать, что «Трактор» наконец нашел свою игру?

– Дай бог, надеюсь на это. Та работа, которую мы проделываем, не должна пройти зря. Никто здесь ерундой не занимается.

– Теперь важно побеждать на выезде и выправлять ситуацию в турнирной таблице?

– В турнирной таблице все плотничком. Против «Авангарда» был один из самых важных матчей, потому что мы находимся рядом. Дальше будут сложнее игры.

– У «Трактора» будут перемены во вратарской линии, в том числе появится новый голкипер. Как вы к этому относитесь?

– Только от вас об этом услышал. Будет новый вратарь – будем знакомиться, – сказал вратарь «Трактора».