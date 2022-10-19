Вратарь «Сочи» Мельничук перейдет в «Трактор», Хэммонд покинет челябинский клуб («СЭ»)

Вратарь Алексей Мельничук перейдет из «Сочи» в «Трактор».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Кроме того, по данным издания, голкипер Эндрю Хэммонд покинет челябинский клуб. При этом его контракт будет расторгнут без выплаты компенсации.

Мельничук в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ провел 8 матчей, отражая в среднем 92,2% бросков при коэффициенте надежности 2,58.

В активе Хэммонда 2 матча, в которых он отбил 85,1% бросков при коэффициенте надежности 4,33.