Кравец про 0:1 от «Трактора»: «Мне ни за одного хоккеиста не стыдно. Сделали все, что могли»

Теги Авангард Трактор травмы Станислав Галимов КХЛ Михаил Кравец Василий Демченко Хоккей

Михаил Кравец высказался после матча против «Трактора» (0:1).

– Упорная игра. И одни, и другие старались, хотели выиграть. Может, не такое большое количество моментов, но хорошие скорости, хорошая борьба.

По нам: два разных матча мы играли здесь и в Магнитогорске. Сегодня мне ни за одного хоккеиста не стыдно. Все сделали все, что могли. Жаль, что в конце допускаем простейшие ошибки. 1 в 1 нужно такие ситуации не проигрывать, но и нужно забивать, когда есть моменты, больше создавать, закрывать вратаря. Счет 1:0 – нужно лучше играть в нападении.

– Не было желания сегодня поставить в ворота Василия Демченко?

– У Демченко небольшая травма.

– Впереди у вас домашняя серия. Станислав Галимов начнет ее первым голкипером?

– Думаю, что Стас сегодня заслужил следующую игру.

– «Авангарду» плохо удаются третьи периоды.

– Сегодня, считаю, третий период удался, но, к сожалению, опять пропустили. А так – по движению видно, что ребята были в хорошем тонусе, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда».

«Авангард» проиграл 4 из 5 последних матчей

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