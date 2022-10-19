Кравец про 0:1 от «Трактора»: «Мне ни за одного хоккеиста не стыдно. Сделали все, что могли»
Михаил Кравец высказался после матча против «Трактора» (0:1).
– Упорная игра. И одни, и другие старались, хотели выиграть. Может, не такое большое количество моментов, но хорошие скорости, хорошая борьба.
По нам: два разных матча мы играли здесь и в Магнитогорске. Сегодня мне ни за одного хоккеиста не стыдно. Все сделали все, что могли. Жаль, что в конце допускаем простейшие ошибки. 1 в 1 нужно такие ситуации не проигрывать, но и нужно забивать, когда есть моменты, больше создавать, закрывать вратаря. Счет 1:0 – нужно лучше играть в нападении.
– Не было желания сегодня поставить в ворота Василия Демченко?
– У Демченко небольшая травма.
– Впереди у вас домашняя серия. Станислав Галимов начнет ее первым голкипером?
– Думаю, что Стас сегодня заслужил следующую игру.
– «Авангарду» плохо удаются третьи периоды.
– Сегодня, считаю, третий период удался, но, к сожалению, опять пропустили. А так – по движению видно, что ребята были в хорошем тонусе, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда».
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