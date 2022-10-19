Геннадий Курдин: «В поражениях «Тампы» нет ничего страшного, сезон длинный. Кучеров пока забить не может – это минус. Но он разыграется»
Геннадий Курдин поделился мнением об игре «Тампы» в сезоне-2022/23.
Команда потерпела три поражения в четырех матчах.
– Ничего страшного в поражениях «Тампы» нет, сезон длинный. У команды нет цели выиграть регулярный чемпионат. Задача хорошо подготовиться и потом успешно выступить в плей-офф.
У команды обновился состав – одни игроки ушли, появились новые. Пока еще не втянулись. По четырем матчам тяжело судить, после 10-15 игр будет уже какая-то картина вырисовываться. Время покажет.
– Как вам игра Никиты Кучерова?
– Есть хорошие моменты. Пока забить не может – это минус. Но, думаю, дальше он разыграется, – сказал первый тренер Кучерова
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