Геннадий Курдин: «В поражениях «Тампы» нет ничего страшного, сезон длинный. Кучеров пока забить не может – это минус. Но он разыграется»

поделился мнением об игре в сезоне-2022/23.

Команда потерпела три поражения в четырех матчах.

– Ничего страшного в поражениях «Тампы» нет, сезон длинный. У команды нет цели выиграть регулярный чемпионат. Задача хорошо подготовиться и потом успешно выступить в плей-офф.

У команды обновился состав – одни игроки ушли, появились новые. Пока еще не втянулись. По четырем матчам тяжело судить, после 10-15 игр будет уже какая-то картина вырисовываться. Время покажет.

– Как вам игра ?

– Есть хорошие моменты. Пока забить не может – это минус. Но, думаю, дальше он разыграется, – сказал первый тренер Кучерова