Кучеров сделал 2 передачи в игре с «Филадельфией». У него 0+5 в 4 матчах сезона

сделал 2 передачи в матче с «Филадельфией».

уступила «Флайерс» в регулярном чемпионате (2:3), хотя вела со счетом 2:0.

Российский форвард дважды ассистировал при игре в большинстве (в первой шайбе участие также принял ).

На его счету стало 5 (0+5) очков в 4 играх сезона.

Сегодня Кучеров (23:02 – второе время в команде после Хедмана, 3:18 – в большинстве, «минус 1») не бросал в створ и отметился 2 перехватами.