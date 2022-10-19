Кучеров сделал 2 передачи в игре с «Филадельфией». У него 0+5 в 4 матчах сезона
Никита Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Филадельфией».
«Тампа» уступила «Флайерс» в регулярном чемпионате НХЛ (2:3), хотя вела со счетом 2:0.
Российский форвард дважды ассистировал Стивену Стэмкосу при игре в большинстве (в первой шайбе участие также принял Владислав Наместников).
На его счету стало 5 (0+5) очков в 4 играх сезона.
Сегодня Кучеров (23:02 – второе время в команде после Хедмана, 3:18 – в большинстве, «минус 1») не бросал в створ и отметился 2 перехватами.
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