Киф о «Торонто» после 2:4 с «Аризоной»: «Наши элитные игроки сегодня не играли на таком уровне, не могли изменить ситуацию»
Шелдон Киф подверг критике лидеров «Торонто» из-за поражения от «Аризоны».
«Лифс» реализовали 1 большинство из 5, нанеся только 2 броска в створ. При этом в меньшинстве канадский клуб пропустил дважды.
«Очевидно, что игра спецбригад – это проблема. По ходу игры соперник приобретал уверенность, а мы ее теряли и сбивались с пути.
Мы неудачно действовали при игре в неравных составах. Это одна из областей, в которой мы должны улучшить свою игру.
Мы провели четыре матча. Наши лидеры пока не нашли свой ритм. Разница между нами и «Аризоной» состоит в том, что у нас есть элитные игроки.
Но сегодня они не играли на таком уровне, не могли изменить ситуацию», – сказал главный тренер «Торонто».
Комментарии