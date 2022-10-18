«Торонто» с 2002 года не может победить «Аризону» в основное время дома. У «Лифс» 10 поражений в 12 матчах на этом отрезке

«Торонто» с 2002 года не может победить «Аризону» дома в основное время.

Сегодня «Лифс» уступили «Койотис» (2:4) в домашнем матче в рамках регулярного сезона .

Последнюю домашнюю победу над этим соперником в основное время «Торонто» одержал 17 октября 2002 года (5:3) – ровно 20 лет назад.

После этого «Койотис» набирали очки в 12 матчах в подряд – 10 из них выиграли и дважды уступили в овертайме.