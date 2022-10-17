«Авангард» проиграл 3 из 4 последних матчей в КХЛ. Сегодня – 4:7 «Металлургу»

добился лишь одной победы за четыре последних матча в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Сегодня омичи под руководством уступили со счетом 4:7.

15 октября «Авангард» проиграл по буллитам «Адмиралу» (3:4), 9 октября потерпел поражение от «Куньлуня» (0:4). Единственная победа за последние четыре игры пришлась на встречу с «Амуром» (4:1) 13 октября.

Далее команда сыграет с «Трактором» – это случится 19 октября в Челябинске.