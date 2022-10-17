«Авангард» пропустил 4 шайбы от «Металлурга» и допустил 19 бросков в створ своих ворот в 1-м периоде
«Авангард» пропустил четыре шайбы от «Металлурга» в первом периоде.
На четыре пропущенных шайбы в свои ворота омичи ответили двумя голами. После первого периода «Металлург» ведет в счете 4:2.
Кроме того, по ходу первой двадцатиминутки тренерский штаб Михаила Кравеца произвел замену вратаря.
Станислав Галимов пропустил три шайбы к 16-й минуте и уступил место в воротах Андрею Мишурову.
Также в первом периоде «Металлург» нанес 19 бросков в створ ворот соперника, «Авангард» ответил 18 бросками.
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