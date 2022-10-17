«Авангард» пропустил 4 шайбы от «Металлурга» и допустил 19 бросков в створ своих ворот в 1-м периоде

пропустил четыре шайбы от в первом периоде.

На четыре пропущенных шайбы в свои ворота омичи ответили двумя голами. После первого периода «Металлург» ведет в счете 4:2.

Кроме того, по ходу первой двадцатиминутки тренерский штаб произвел замену вратаря.

пропустил три шайбы к 16-й минуте и уступил место в воротах Андрею Мишурову.

Также в первом периоде «Металлург» нанес 19 бросков в створ ворот соперника, «Авангард» ответил 18 бросками.