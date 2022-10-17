Экс-вратаря женской хоккейной сборной Финляндии просили снять штаны для подтверждения пола в детстве. Она сыграла в футбол и не пропустила

Экс-вратарь женской сборной Финляндии по хоккею рассказала, как ее просили снять штаны для подтверждения пола после футбольного матча.

В возрасте 13 лет Ноора Рятю сыграла в футбол с парнями и выступила на позиции вратаря.

Рятю сыграла за команду из Эспоо против клуба, представляющего финский город Таммисаари.

Как отмечается, предыдущий матч команд завершился уверенной победой команды из Таммисаари. Но с появлением Рятю победить удалось ее команде: Рятю не пропустила, игра завершилась со счетом 1:0.

Из-за этого возмутились родители футболистов команды из Таммисаари.

«Это точно девочка? Это мальчик! Это необходимо проверить», – заявил тренер команды.

«Нужно было отправиться в душ и спустить штаны. Я слышала такие требования. Я начала плакать и кричать, что я девушка и не буду ничего доказывать», – отметила Рятю в своей автобиографии.

Отец Нооры пообещал отправить копию паспорта ребенка сопернику. После отправки копии перед Рятю извинились.

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